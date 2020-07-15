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Galatasaray'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
15.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:36

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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