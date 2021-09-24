Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Sacha Boey da takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)