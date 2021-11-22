Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Nef Stadı'nda yapılan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Olimpik Marsilya ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanan antrenman, koşularla tamamlandı.

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar

Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar

 Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

Serdar Ali Çelikler'den olay iddia: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

 Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu

Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title