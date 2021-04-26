Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi
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Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan müsabakada tam süre alan futbolcular, pas organizasyonlarının ardından yaptıkları yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Martin Linnes, takımla çalışmalara katıldı, Radamel Falcao ise kendisi için hazırlanan özel maskeyle idmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ile Henry Onyekuru, tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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