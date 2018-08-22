Galatasaray'da Gomis, Feghouli ve Belhanda Gitmemek İçin Direniyor

Galatasaray'da yönetimin satmak için büyük uğraş verdiği yıldızların gitmeye hiç niyeti yok. Zam talebi yerine getirilmeyen Gomis ve forma şansı bulması artık zor görünen Feghouli'nin yanı sıra Avrupa'da piyasası olan Belhanda da takımdan ayrılmamak için direniyor.

Son olarak Feghouli'nin Al Hilal'dan kendisine gelen cazip teklife soğuk bakması sarı-kırmızılılarda rahatsızlık yarattı. Cezayirli futbolcunun uzlaşmaz tavrı ile beraber zor durumda kalan Galatasaray, Suudi kulübünden gelecek olan 13 milyon euroluk bonservis gelirinden oldu. Feghouli ile Al Hilal arasındaki görüşmeler Cezayirli futbolcunun istediği 5.5 milyon euroluk yıllık ücret yüzünden tıkandı.

Arap pazarında ismi dolaşan Gomis de gitmeyeceğini yineledi. Fransız forvet sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini idarecilere bildirdi. 33 yaşındaki tecrübeli golcü İstanbul'da mutlu olduğunu aktarırken, zam meselesini açmayacağının garantisini verdi.

BELHANDA GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yine Belhanda için de durum farklı değil. Arap pazarında piyasası olan Belhanda'ya Avrupa'dan da çeşitli teklifler geliyordu. Faslı futbolcu Galatasaray'da mutlu olduğunu, Şampiyonlar Liginde forma giyeceğini, İstanbul'un dört dörtlük bir kent olduğunu belirterek, gelen teklifleri geri çevirdi.

Galatasaray için zaman daralırken teknik kadronun gitmesine onay verdiği bu isimlerin ikna olması için yönetim son kozlarını oynayacak. Futbolcuların ikna olması izin radikal bazı kararların alınabileceği belirtiliyor.

Gomis geçen sezon Süper Ligde kaydettiği 29 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, Feghouli ise 6 gol, 9 asiste imza attı.