Galatasaray'da Giresunspor maçında kimler yok? Galatasaray'da kimler hasta? Galatasaray'da kimler korona oldu? - Haberler
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Galatasaray'da Giresunspor maçında kimler yok? Galatasaray'da kimler hasta? Galatasaray'da kimler korona oldu?

Galatasaray'da Giresunspor maçında kimler yok? Galatasaray'da kimler hasta? Galatasaray'da kimler korona oldu?
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Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Giresunspor maçında kimlerin olmayacağı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray-Giresunspor maçında kimler yok? Galatasaray'da kimler korona? Galatasaray'da kimler hasta?

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde eksik oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte koronavirüs, sakatlık ve kart cezası gibi nedenlerden dolayı birçok yıldızından eksik olacak olması Fatih Terim'in kadro kurmasını zorlaştırıyor. Futbolseverler son dönemde konuyla ilgili " Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?" sorularının cevaplarını arıyor. Galatasaray'da bu hafta forma giyemeyeceği ile ilgili detaylar haberimizde.

GALATASARAY'DA GİRESUNSPOR MAÇINDA KİMLER YOK?

Galatasaray'da, Giresunspor mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Taylan Antalyalı, Muslera, Feghouli, Diagne, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Patrick van Aanholt ve Luyindama forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç anbaliz sorumlusu Cihan Ünal'ın testleri pozitif çıktı. Ayrıca Giresunspor maçı öncesi DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart sınırında bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu, kart cezası yüzünden bu hafta Galatasaray formasından uzak kalacak.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

MARCAO

Marcao'da, Kerem Aktürkoğlu gibi kart cezasından dolayı Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

TAYLAN ANTALYALI

Taylan Antalyalı ise PCR testi sonucunun Pozitif olmasından dolayı Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecinin ardından formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

MUSLERA

Diz iç bağlarında yırtık tespit edilen Muslera da Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Muslera'nın kesin dönüş tarihi bilinmiyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

FEGHOULİ

Milli Takım maçları için ülkesine giden Feghouli de Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

DİAGNE

Femur kırığı nedeniyle sakat futbolcular arasında yer alan Diagne de bir süre formasından uzak kalacak. Diagne'nin formasına ne zaman kavuşacağı şuan bilinmiyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

FATİH ÖZTÜRK

Fatih Öztürk'te, koronavirüs nedeniyle Giresunspor mücadelesinde görev alamayacak. Muslera'nın yokluğunda kaleye gecen oyuncunun karantina sürecinin ardından formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

ALPASLAN ÖZTÜRK

Alpaslan Öztürk'te Galatasaray'daki koronavirüslüler kervanına dahil olan isimler arasında. Alparslan Öztürk'te diğer koronavirüslü futbolcular gibi karantina süreci geçirecek.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

MUSTAFA MOHAMMED

Milli Takım maçları için Mısır'a giden yıldız oyuncu da Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Mustafa Mohammed'in de maçlarını tamamlamasının ardından Galatasaray formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

PATRICK VAN AANHOLT

Patrick van Aanholt'da, koronavirüslü futbolcular arasında Hollandalı yıldız oyuncunun da karantina süresinin tamamlamasının ardından formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?

LUYİNDAMA

Luyindama'nın da sakatlık nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Yıldız oyuncunun ne zaman geriye döneceği ise şuan için belli değil.

Galatasaray'da kimler yok? Galatasaray'da kimler koronavirüse yakalandı? Galatasaray'da bu hafta kimler oynamayacak? Giresunspor maçında kimler yok?


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