Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title