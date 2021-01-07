Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

07.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:03
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Peter Etebo ve Sofiane Feghouli ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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