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Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

28.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:43
Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü sahasında 'ni konuk edecek , maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: DHA

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