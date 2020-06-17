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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında çabukluk ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor!
17.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:31

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında çabukluk ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, günün ikinci idmanına ise koordinasyon ve ısınma çalışmasıyla başladığı, daha sonra da hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynadığı bildirildi.

Ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmasının gerçekleştirildiği idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Hürriyet

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