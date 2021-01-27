Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Fransa'nın Monaco ekibinden kiralanan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun takımla bu sezonki ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı.

Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tetkikleri yapılan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adalesinde kanama tespit edildiği, Cezayirli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'nın tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde koşulara başladığı, Emre Taşdemir'in ise sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar