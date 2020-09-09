Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
09.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:14

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda kurallı taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Emre Akbaba ve Mbaye Diagne, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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