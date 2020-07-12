Galatasaray'da galibiyet hasreti 8'e çıktı Deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte kötü istatistiğini bitiremedi ve galibiyet hasreti 8'e yükseldi.

Aslan, ligde 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni yendikten sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

Galatasaray bu 8 maç öncesinde oynadığı 8 maçı da kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA