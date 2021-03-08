Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

08.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:22
Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan'ın geçen yıl aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açtığı davanın...

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan'ın geçen yıl aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açtığı davanın reddedildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14'üncü maddesinde yer alan ve şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29 Aralık 2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 8 Mart 2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 23:23:53. #1.14#
title