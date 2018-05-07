Galatasaray'da Fernando Muslera, Akhisarspor Maçında Kalesinde Devleşti

Bu sezon deplasmanlarda kabus yaşamasına rağmen zirveyi bırakmayan Galatasaray, Akhisar'a karşı da yine zorlandı.

Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda yürekler ağza geldi. Ancak hem sahadaki arkadaşlarını hem de tribündeki taraftarı rahatlatan isim yine kaleci Muslera'ydı. Özellikle Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle eski günlerine dönen Uruguaylı eldiven son haftalardaki başarılı performansına bir yenisini daha ekledi.

İlk yarıda Seleznov'a geçit vermeyen başarılı kaleci ikinci yarıda ise kahramanlaştı. 54. dakikada skor 2-1'le devam ederken Akhisar tehlikeli geldi.

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Muğdat'a karşı karşıya kaldığı pozisyonda şans tanımayan Muslera, devamında Seleznov'u da müthiş bir refleksle önledi. Aslan'ın 1 numarası yine muhteşem bir maçı geride bıraktı. Bir önceki deplasmanda Alanya'nın net fırsatlarında devleşen Muslera, bir dış saha maçında daha takımın sigortası oldu.