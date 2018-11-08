Galatasaray'da Uzun Süredir Sakatlığı Bulunan Fernando Koşulara Başladı
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fernando Reges, tedavisinin ardından koşulara başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı.
FERNANDO TAKIMA DÖNDÜ
Öte yandan Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.
Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek.
YORUMLAR (14)
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Bu sene şampiyonluk yarışı Beşiktaşla başakşehir arasında geçer. cinconspor Ali Dürüste rağmen ancak 3. olurCevap Yaz 2 Yayından KaldırTİNERCİ: la gevşek aen cezalari görmedin galibaYayından Kaldır
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fb li arkadaş çok belli ya. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EMRE AKBABA SAKATLANDI GS DÜŞÜŞE GEÇTİ . NE KADAR DOĞRU BİR TRANSFER VE GS NİN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUYMUŞ MEĞER .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ben fenerliğim ama bizi hep Aziz Şikeyle Şampiyon yaptı Nerde Azizsilin arıyoruzCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır