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Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu ise antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı ekip, çalışmalarına Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile yarın saat 14.00'te oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.


Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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