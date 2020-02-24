Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası büyük sevinç!

24.02.2020 08:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:05

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 devirerek rakibini Kadıköy'de 20 yıl sonra yenen Galatasaray'da alınan üst üste 7. galibiyetle de şampiyonluk sesleri arttı. Bir gol atan Falcao, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe karşısında 20 yıllık tarihi yıktık" derken, "Uzun zamandır burada kazanamıyorduk. Çok dua ettik, Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sayesinde ile güzel bir galibiyet geldi" ifadelerini kullandı.



'ÇOK UZUN ZAMAN OLDU'



Ömer Bayram galibiyet için "Burada son kazandığımızdan beri çok uzun zaman oldu, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Sonu şampiyonluk olur inşallah" dedi. Onyekuru taraftara teşekkür ederken, Fernando Muslera ise şöyle konuştu: "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi oynadı. Son vuruşlarda daha iyi olsa çok daha farklı bir sonuç olabilirdi."



DONK, FENER'E 3. GOLÜNÜ ATTI



Derbinin 40. dakikasında kafayla fileleri havalandıran Donk, ligde Fenerbahçe'ye attığı gol sayısını 3'e çıkardı. Bir asistle de yıldızlaşan Donk, ayrıca yüzde 87,9 pas isabet oranı yakaladı.



'DERS OLARAK OKUTULMALI'



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, deplasmanda 3-1'lik skorla alınan Fenerbahçe galibiyetinin ardından büyük coşku yaşadı. "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 21 yıldır kazanamamamız" ifadelerini kullanan sarı kırmızılıların başkanı, şöyle devam etti: "Bu rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza da selam olsun"



