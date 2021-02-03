Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

03.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:01
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, Süper Lig'de dün akşam oynanan Medipol Başakşehir maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMUSarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı. Yeni transfer Gedson Fernandes'in karantina sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.


- İstanbul
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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