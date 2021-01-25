Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak

25.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:41
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, Yeni Malatyaspor maçında adalesinde kasılma hisseden Feghouli'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMUSarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli'nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.


Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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