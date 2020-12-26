Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı
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Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı

26.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:38
Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Paylaşımda, teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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