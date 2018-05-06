Galatasaray'da Feghouli Cezalı Duruma Düştü

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Feghouli, cezalı duruma düştü.

İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 30. dakikasında Akhisarspor lehine penaltı kararı verildi, ardından Feghouli hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu.

Palabıyık bunun üzerine sınırdaki Feghouli'ye sarı kart gösterdi ve Cezayirli oyuncu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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