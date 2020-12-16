Galatasaray'da Karagümrük mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki Türkiye Kupası karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı düzelene Marcelo Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı