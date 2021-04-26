Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı

Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dün Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao da kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ise tedavilerinn ardından takımdan ayrı çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de  gerçekleştirecek.


Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı
Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı
Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu
Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Falcao özel maskeyle çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:10:22. #1.15#

title