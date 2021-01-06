Galatasaray'da Falcao'nun üst adale grubunda orta düzey zorlanma tespit edildi
06.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:00
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği belirtildi.
Futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan