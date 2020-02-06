Galatasaray'da Falcao koşulara başladı

06.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:10

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirilirken ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO KOŞULARA BAŞLADI, SARACHI KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPTISarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan oyunculardan Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaparken, Radamel Falcao ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını cumartesi günü yaptıktan sonra tesislerde kampa girecek.

Kaynak: DHA