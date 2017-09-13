Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı

Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı

Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı