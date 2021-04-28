Galatasaray'da evdeki kötü seri bitti

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.

Galatasaray, Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de evinde 4 maç sonra 3 puan aldı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirve takibini sürdürdü. Aslan ayrıca ligde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Cimbom Türk Telekom Stadyumu'nda son oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan alamamıştı. Galatasaray bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı