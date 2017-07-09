Galatasaray'da Eren ve Belhanda'nın Durumu

Galatasaray'ın, Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve yeni transfer Younes Belhanda'nın MR'ı çekilecek.



Takım doktoru Yener İnce, müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın çok sert geçtiğini belirterek, Eren ve Belhanda'nın darbeye bağlı sakatlıklar yaşadığını ifade etti.



Yener İnce, Eren Derdiyok'un aldığı darbe nedeniyle sol dizinin dönmüş olabileceğini, durumunun bu gece çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağını bildirdi.



Belhanda'nın sol kalçasına aldığı sert darbe nedeniyle ciddi ağrısı olduğunu anlatan İnce, Faslı futbolcunun durumunun ciddi olmadığını düşündüklerini ancak her ihtimale karşı MR'ını çekeceklerini aktardı.



Cenk Gönen, İspanya yolcusu



Galatasaray'ın ikinci kalecisi Cenk Gönen, İspanyol ekibi Malaga'ya transfer oluyor.



Sarı-kırmızılı takımın, Györ ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Cenk'in, İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardığı bildirildi.