Galatasaray'da Eren Derdiyok, Konyaspor Yolunda...

Kasımpaşa'dan 2016'da 4 milyon Euro bonservisle transfer olduğu ilk günden bu yana istediği patlamayı yapamayan Türk asıllı İsviçreli futbolcunun sarı kırmızılılardan ayrılacağı öne sürüldü. Derdiyok, G.Saray'da ilk sezonunda 28 maçta 12 gol atmıştı.

29 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezon ise henüz açılış yapamadı. 15 maçta 1 gol, 2 asistle oynarken, Süper Lig'de 1 asist, kupada 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

Rijad Bajic'in Udinese'ye transferi sonrası gol yollarında etkili bir isim arayan yeşil-beyazlıların öncelikli olarak bonservisiyle, aksi halde kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Kontratı 2019'da bitecek golcü futbolcu için teknik direktör Fatih Terim'in, "Yerine alternatif isim alınacaksa gidebilir" raporu verdiği ifade edildi. (Fotomaç)