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Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri

Yabancı kontenjanı gibi yerli futbolcu kadrosu da dolu olan Galatasaray'da Emre Taşdemir için de ayrılık kararı alındı.

13.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:53
Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri

Yabancı kontenjanı gibi yerli futbolcu kadrosu da dolu olan 'da için de ayrılık kararı alındı.


Aynı mevkide görev yapan Saracchi'nin transferi ve martin Linnes'in gerektiğinde sol bek oynayabilmesi nedeniyle forma şansı iyice azalan Taşdemir, büyük olasılıkla 6 aylığına İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanacak.

Kaynak: Hürriyet


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: Galatasaray'da Emre Taşdemir yolcu | Transfer Haberleri
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