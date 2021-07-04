Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yeni sözleşme mutluluğu Açıklaması
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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yeni sözleşme mutluluğu Açıklaması

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yeni sözleşme mutluluğu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi 2 yıl uzatılan tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımla büyük başarılar yaşamak istediğini söyledi.

Galatasaray'da sözleşmesi 2 yıl uzatılan tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımla büyük başarılar yaşamak istediğini söyledi.

Emre Akbaba, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz. Gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla birlikte çalışmayı da. Hocalarımızla birlikte inşallah güzel çalışmalarımızı yapıp, PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yeni sözleşme mutluluğu Açıklaması - Haberler Spor
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