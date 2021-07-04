SPOR Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Emre Akbaba 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'da Emre Akbaba 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılılarda, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı. İki yıl daha Galatasaray forması giyecek deneyimli futbolcu, sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Emre Akbaba, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluk ve kupalarla dolu 2 yıl geçirmek istediğini dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor'dan 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-kırmızılılara transfer edilen Emre Akbaba, Galatasaray'da 71 resmi maçta 14 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı