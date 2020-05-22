GALATASARAY'DA DZEMAILI, TRABZONSPOR VE ANDERLECHT MAÇINDA YOK Galatasaray, Cumartesi günü Türk Telekom Arena'da Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma ile sürdürdü.

Galatasaray, Cumartesi günü Türk Telekom Arena'da Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma ile sürdürdü.

Teknik direktör Cesare Prandelli'nin savunma ve hücum oyuncularını ayrı ayrı çalıştırdığı antrenmanda, öncelikle hücumda Burak Yılmaz ve Umut Bulut'a rakip savunma arasına atılacak derinlemesine pasla pozisyon üretme provası yapıldı. Bu taktik çalışmada ayrıca Wesley Sneijder savunmadan dönen toplar için forvet arkasında kaleye yönelik ani şutlar attı. Bu grupta milli takımlardan dönen Semih Kaya, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Umut Bulut ve Burak Yılmaz yer aldı.

Prandelli, savunmayı ayrı çalıştırırken, defansı Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Tarık dörtlüsü olarak oluşturdu. Savunma, özellikle rakibin kullanacağı serbest vuruşlar ve korner için pozisyon alma çalışması yaptı.

Bu arada İsviçre Milli Takımı'ndan sakat dönen Dzemaili'nin Trabzonspor ve Anderlecht maçlarında oynayamayacağı açıklandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Abdürrahim Albayrak ise antrenmanın bir bölümünü izleyip, oyuncularla görüştükten sonra tesisten ayrıldı. Abdürrahim Albayrak'ın iş yerinde başkan Duygun Yarsuvat'a yemek verdiği, bu yemek nedeniyle erken ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA