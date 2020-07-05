HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'da düşüş sürüyor

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor.

Galatasaray'da düşüş sürüyor
05.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:35

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor.

Üst sıralara tutunma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kovalayan bordo-mavili ekibi ağırladı.

İyi başladığı ve pozisyonlar ürettiği mücadelenin 32. dakikasında Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Galatasaray, 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 geri düştü.

İkinci yarıda bir kişi eksik olmanın dezavantajıyla topun hakimiyetini rakibine veren sarı-kırmızılı ekip, 70. dakikada Filip Novak'ın attığı gole engel olamadı. Müsabakanın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı 90+3. dakikada Jean Michael Seri gol çevirdi. Gol sevinci 2 dakika süren sarı-kırmızılı ekip, 90+5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı gole engel olamayınca müsabakayı 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla 52 puanda kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart'ta 3-0 galip geldiği Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Galatasaray, Trabzonspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 6. müsabakada da sonlandıramadı.

Sahasında 9 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 9 maç aradan sonra mağlup oldu.

Bu sezon ligde sahasında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 12. haftada Medipol Başakşehir'e karşı yaşayan Galatasaray, iç sahada 9 maç sonra maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

- Şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

Galatasaray üst üste kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefinden uzaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde 30. haftada lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.

Feghouli, VAR ile kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 30. dakikasında rakibi Manuel da Costa ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Feghouli, düştükten sonra rakibinin göğsüne tekme attı.

Pozisyonda da Costa'nın rakibine faul yaptığını işaret eden hakem Cüneyt Çakır, bordo-mavili futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden izleyen Çakır, Feghouli'ye 32. dakikada doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde 2. kez kırmızı kart gördü. Feghouli, ilk kırmızı kartını da 2017-2018 sezonunun ilk yarısındaki Trabzonspor müsabakasında görmüştü.

Saracchi, Aytemiz Alanyaspor maçında yok

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Uruguaylı futbolcu, Trabzonspor müsabakasının 18. dakikasında sarı kart gördü. Bu sezon ligde toplamda 4. kez sarı kartla cezalandırılan Saracchi, ligin 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Yunus Akgün, 8,5 ay sonra ligde forma giydi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, ligde 8,5 ay sonra maça çıktı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan Yunus, 18 Ekim'deki Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayı Süper Lig maçında terletmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Spor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti Spor
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Spor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı Spor
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Spor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Spor
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı
Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yaşar Güler Bülent Turan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Bakan Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Galatasaray'da düşüş sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 23:38:38. #1.14#
title