Galatasaray'da Dördüncü Fatih Terim Dönemi Galibiyetle Başladı

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek devre arasında moralli girdi.



Hafta içinde göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla kısa süreli bir şok yaşadı. 19. dakikada gelişen organize atakta Garry Rodrigues ile skora eşitliği getiren Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında ise oldukça baskın bir görüntü sergiledi.



Sakatlanan Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin Öztekin 53. dakikada düzgün bir kafa vuruşuyla ev sahibini üstünlüğe taşırken, 70. dakikada sahneye çıkan Maicon kazanılan serbest vuruşta harika bir gole imza atarak farkı ikiye çıkardı.



Karşılaşmanın kalan bölümünde iki taraf da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maç Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla evinde üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 35 yaparak ligin ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 1 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Dört maçlık galibiyet serisi son bulan Göztepe 30 puanda kaldı.



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