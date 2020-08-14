Galatasaray'da Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA