Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak

Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

10.09.2019 10:14
Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak

Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek toplantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile idari ve sportif faaliyet raporları hakkında yönetim ve denetim kurulu sunum yapacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da görüşülecek.

Kaynak: AA
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