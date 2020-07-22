Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 25 Temmuz'da
Galatasaray'da, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz Cumartesi günü video konferans yöntemi ile yapılacak.
22.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:55
Galatasaray'da, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz Cumartesi günü video konferans yöntemi ile yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temmuz ayı olağan divan toplantımız, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da online olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA