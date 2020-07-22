Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 25 Temmuz'da Galatasaray'da, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz Cumartesi günü video konferans yöntemi ile yapılacak.

Galatasaray'da, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz Cumartesi günü video konferans yöntemi ile yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temmuz ayı olağan divan toplantımız, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da online olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA