Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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