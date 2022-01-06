Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak - Haberler Spor
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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