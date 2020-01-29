Galatasaray'da dikkat çeken isim Mustafa Fettahoğlu
Galatasaray altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mustafa Fettahoğlu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mustafa Fettahoğlu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Sarı kırmızlı takımın altyapısına 2014'te giren ve 6 sezondur Galatasaray'ın alt yaş gruplarında gösterdiği performans sonunda 29 Aralık 2019'da 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon U19 Ligi'nde 18 maçta 5 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu. UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta da görev alan Mustafa Fettahoğlu 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Özellikle gol vuruşlarındaki başarısıyla dikkat çeken Fettahoğlu hücum hattının her iki kanadında görev alabildiği gibi forvet pozisyonunda da oynayabiliyor.Türkiye U19 Milli Takımı'nın 4 - 6 Şubat 2020 tarihlerinde Slovenya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna da seçilen genç oyuncunun Galatasaray forması altında daha fazla süre alması bekleniyor.
- İstanbul