Galatasaray'da dezenfekte işlemleri tamamlandı Galatasaray'ın Süper Lig'de 30. hafta Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, stadyum dezenfekte edildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 30. hafta Trabzonspor'u konuk edeceği maç öncesinde, stadyum dezenfekte edildi.

Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen ekiplerce dezenfekte edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, Trabzonspor maçında görev alacak olan tüm personel de korona virüs testine tabi tutuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA