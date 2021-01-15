Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

15.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:24
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. 


Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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