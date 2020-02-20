Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:05
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

, Süper Lig'in 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Mario Lemina'nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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