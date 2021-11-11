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Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışmaları yapıldı. Teknik idmanlar sonrası dayanıklılığa yönelik oyunların oynandığı idman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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