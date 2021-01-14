Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

14.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:38
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan son 16 turu maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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