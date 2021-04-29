Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı

Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanırken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

DeAndre Yedlin, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı
Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir
G.Saray Başkan Adayı Öztürk: Ali Koç, inşallah önümüzdeki 3 yılda 8-10 hoca değiştirir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ali Tandoğan Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:35:32. #1.14#

title