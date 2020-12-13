Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

13.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:12
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ile Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Darıca Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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