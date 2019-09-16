Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.09.2019 16:44
Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray yarın Belçika'ya giderek son antrenmanını gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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