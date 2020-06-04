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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
04.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:55

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın gruplar halinde yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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